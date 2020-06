Neuseeland will Delfine besser schützen.

Deshalb dürfen Fischer dort ab Oktober keine Treibnetze mehr benutzen. Die Regierung sagt, dass in den Schutzgebieten in Zukunft auch seismische Untersuchungen und Meeresboden-Bergbau verboten sind. Die Maßnahmen sollen vor allem den bedrohten Maui- und Hector-Delfinen helfen. Den privaten Fischereibetrieben soll aber auch geholfen werden; die Regierung will sie dabei unterstützen, andere Fangmethoden zu nutzen.



Von Maui-Delfinen gibt es nach Angaben der neuseeländischen Regierung in Neuseelands Gewässern nur noch 63 Tiere, womit diese Unterart der Hector-Delfine vom Aussterben bedroht sei. Von Hector-Delfinen gebe es noch rund 15 000 Tiere in den Gewässern des Landes, womit auch diese Art bedroht sei. Die Regierung nennt sie Neuseelands "Schatz". Es müsse jetzt sichergestellt werden, dass das auch für künftige Generationen gelte.



Die Fischerei mit Schleppnetzen ist seit Jahrzehnten in der Kritik, weil es in den Netzen eine enorme Beifangrate gibt. Das heißt, es werden viele Tiere aus dem Wasser gezogen, die gar nicht verarbeitet werden. In der EU sind Treibnetze deshalb schon seit 2008 verboten.