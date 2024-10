Wenn in Peru gegessen wird, dann landen oft auch Meerschweinchen auf dem Teller.

Für viele Gegenden in den Anden ist der Nager besonders wichtig, damit die Menschen mit genügend Eiweiß versorgt sind. Der Geschmack ist allerdings oft eher Glückssache: Das Fleisch ist teilweise zäh und muss mühsam vom Knochen abgenagt werden - zumindest bei den "normalen" Meerschweinchen. In diesen Tagen feiert Peru das Jubiläum von einem besonderen Meerschweinchen: Es wächst besonders groß und bietet daher mehr und vor allem zarteres Fleisch.

Peru, so wird die Art genannt, ist das Ergebnis einer landeseigenen Zucht vor 20 Jahren. Damals gab es noch die Hoffnung, auch das Ausland für den besonderen Nager begeistern zu können - und Fleisch vom Super-Meerschweinchen tonnenweise in die USA zu exportieren. Das ist so nicht eingetreten - aber viele Peruanerinnen und Peruaner sind trotzdem stolz auf ihr Meerschwein. Am zweiten Freitag im Oktober werden jedes Jahr landesweit offiziell Meerschweinchen gefeiert.