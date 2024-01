Wenn wir heute falsch schlafen, steigt unser Risiko in einigen Jahren einen Schlaganfall oder Demenz zu bekommen.

Zu dem Schluss kommt ein Team der Yale School of Medicine. Die Schlafforschenden haben Gehirnscans von fast 40.000 gesunden Menschen zwischen 40 und 65 untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass einige von ihnen so genannte stille Hirnverletzungen hatten. Also Änderungen im Gehirn, die akut nicht schlimm sind, aber als Warnsignale für zum Beispiel Demenz dienen - schon Jahre bevor die Krankheit beginnt.

Besonders häufig waren diese Hinweise, wenn die Untersuchten zu kurz oder auch zu lang geschlafen haben. Die Forschenden wollen jetzt heraus finden, wie genau Schlaf und Gehirngesundheit zusammenhängen. Und auch ob ärztlich verordneter Schlaf bei jungen Menschen das Gehirn im Alter fit hält.