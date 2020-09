Mehrsprachigkeit hält das Hirn fit

Wer mehrsprachig ist, hält damit möglicherweise im Alter das Gehirn fitter.

Den Zusammenhang können Forschende von zwei Unis in Barcelona noch nicht ganz erklären. Aber sie haben aufgedeckt, dass Menschen, die seit jeher zwei Sprachen benutzen - wie etwa Katalan und Spanisch - seltener zu Demenz neigen. Diese Hypothese hatten sie an Hunderten Menschen in Barcelona überprüft, die entweder keine, leichte oder schwere Alzheimer-Symptome aufwiesen. Heraus kam, dass diejenigen, die täglich sowohl Katalan als auch Spanisch sprachen, nur halb so oft erkrankt waren.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben in der Fachzeitschrift Neuropsychologia, dass der aktive Einsatz von zwei Sprachen wohl kognitive Rückschritte verhindern könne. Sie wollen weiter daran forschen und auch rausfinden, ob Bilingualität Vorteile gegenüber anderen Krankheiten wie Parkinson oder Huntington bringen könnte.