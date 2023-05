Wo ist der Schlüssel? Und wo habe ich mein Handy gelassen?

Wenn wir mal alt sind, könnte uns in solchen Fällen ein Roboter helfen. Den entwickeln gerade Forschende der Uni Waterloo in Kanada. Vor allem soll er Menschen mit Demenz im Alltag helfen oder deren Pflegepersonal.

Die Forschenden haben den Roboter so programmiert, dass er verschiedene Objekte erkennen und voneinander unterscheiden kann. Eine Kamera zeichnet auf, wann ein Objekt in sein Sichtfeld gekommen ist und wann es das Sichtfeld wieder verlassen hat.

Bei der Suche hilft die App

Wenn man dann etwas sucht, zum Beispiel einen Schlüssel, kann man das Wort in eine App tippen und der Roboter fängt an, in seinen Aufzeichnungen nach dem Objekt zu suchen. Dann kann er sagen, wann und wo der Schlüssel zuletzt gesehen wurde.

Das Forschungsteam sagt, dass der Roboter dabei schon eine hohe Trefferquote hat. Als nächstes will das Team testen, wie gut Menschen mit dem Roboter zurecht kommen und ob er auch speziell für Menschen mit einer Demenz funktioniert.