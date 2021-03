Bis zum Jahr 2040 wird die Bevölkerungszahl in Deutschland etwas zurückgehen und im Durchschnitt werden wir etwas älter sein.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung geht von rund 1,3 Millionen Menschen weniger aus, also insgesamt noch knapp 82 Millionen. Laut den Fachleuten verschwinden vor allem fernab von Metropolen noch mehr Leute. Zum Beispiel in den Landkreisen Elbe-Elster, Spree-Neiße, Greiz und Altenburger Land. Hier werden die Menschen laut Prognose 2040 im Schnitt 52 Jahre alt sein. Anders wird es in Städten mit Hochschulen aussehen, wo auch viele Kinder geboren werden - wie Mainz, Münster, Freiburg im Breisgau, Heidelberg oder Jena. Hier wird die Bevölkerung im Durchschnitt zehn Jahre jünger sein als auf dem Land.

Deutschlandweit steigt das Durchschnittsalter nach den Berechnungen des Bundesinstituts von zuletzt 44,3 Jahren auf 45,9 Jahre an. Die Prognosen sollen der Politik helfen, strukturschwache Regionen zu unterstützen.