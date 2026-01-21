Nicht nur viele menschliche Gesellschaften überaltern - das Problem gibt es auch in Zoos.

Auch dort leben oft immer mehr alte Tiere und weniger junge Tiere. Das berichtet ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Zürich. Das Team hat knapp 800 Säugetiergruppen in Zoos in Europa und Nordamerika untersucht. In den letzten rund 50 Jahren stieg das Durchschnittsalter der Tiere. Fortpflanzungsfähige Weibchen wurden weniger. In Europa ging ihr Anteil um fast 70 Prozent zurück, in Nordamerika um rund 50 Prozent.

Der Hauptautor der Studie sagte der Deutschen Presseagentur, dass das gefährlich werden kann, wenn eine Seuche ausbricht. Ältere Tiere sind weniger widerstandsfähig, und wenn wenig Nachwuchs kommt, kann ein Bestand schnell aussterben.

Der Forscher fordert: Um Platz zu machen für junge Tiere, sollten Zoos ältere Tiere öfter gezielt töten. In den letzten Jahren hat der Protest gegen solche Tötungen aber zugenommen.