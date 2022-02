Nur noch rund 45 Prozent Weltbevölkerung leben in einer Demokratie.

Das hat eine Studie des Verlags der britischen Zeitschrift The Economist ergeben. Das Team dahinter spricht von einem "weiteren düsteren Rekord" beim Demokratie-Index für das Jahr 2021. Der Bericht verzeichnet den stärksten Rückschritt seit 2010 und das schlechteste Ergebnis seit Beginn der jährlichen Untersuchung 2006. Grund sind vor allem Einschnitte wegen der Corona-Pandemie.

Deutschland steht in dem Index auf Platz 15 und ist von der Punktzahl praktisch unverändert. Es ist in dem Bericht eines der wenigen Länder weltweit, die als „vollwertige Demokratien“ bewertet werden. Das sind nur noch 21 Länder insgesamt oder rund 12 Prozent der Staaten. Heißt auch: Nur etwa 6 Prozent der Weltbevölkerung leben in so einer vollständigen Demokratie.

Spanien ist zurückgefallen

In Europa wurde Spanien zu einer "mangelhaften Demokratie" herabgestuft. Dort wird die Justiz als zu wenig unabhängig bewertet. Auch Großbritannien fiel zurück, wegen Kontroversen über Parteispenden. Das Land gilt aber weiter als "vollwertige Demokratie".

Ein Drittel der Menschen weltweit lebt in autoritär regierten Staaten. Deren Anteil ist in den letzten Jahren stetig nach oben gegangen. Einen besonderen Blick legt der Bericht dabei auf China. Dem Land wird bescheinigt, in den letzten Jahren immer unfreier geworden zu sein. Kritisiert werden Repressionen gegen Regierungskritiker, Andersdenkende und Minderheiten wie die muslimischen Uiguren.

Die ersten drei Plätze im Demokratie-Index werden von Norwegen, Neuseeland und Finnland belegt, ganz hinten stehen Nordkorea, Myanmar und Afghanistan.