Klimaschutz, Gerechtigkeit, Frieden - es gibt viele Gründe auf die Straße zu gehen.

Aber was ist, wenn der Protest im eigenen Viertel stattfindet und so auch den Alltag stört? Forschende aus Hongkong kommen zu dem Ergebnis: Ein Protestcamp vor der eigenen Haustür hat Einfluss auf die politische Einstellungen: Die Solidarität scheint größer zu werden.

Die Forschenden haben das in Bezug auf die Occupy Central Bewegung in Hongkong untersucht. Neun Jahre sind die Proteste her. Es ging um Demokratie und mehr Unabhängigkeit von China. Hunderttausende hielten wochenlang zentrale Plätze besetzt. In den besetzten Gegenden ist der Zuspruch für die Proteste aber laut der Studie hoch geblieben. Generell sei die Bevölkerung dort liberaler geworden als in weiter entfernten Vierteln. Und der Effekt hielt nach den Protesten an. Das zeigen demnach Ergebnisse von Kommunalwahlen.

Die Forschenden schließen daraus: Wer einen Protest als berechtigt wahrnimmt, ist auch bereit, eigene Nachteile hinzunehmen.