Diese Frage wird seit Mitte der 90er Jahre weltweit gestellt und ausgewertet. Der Datensatz umfasst Angaben von vier Millionen Menschen aus 154 Ländern, 25 verschiedene internationale Umfragen wurden dafür kombiniert. Und jetzt sagen Forschende der Uni Cambridge: Vor allem in entwickelteren Ländern sind die Menschen so unzufrieden mit der Demokratie wie nie zuvor. Weltweit sagen mittlerweile gut 57 Prozent, dass sie nicht zufrieden sind mit der Demokratie. Seit 2005 werden die Werte immer schlechter, einige Forscher*innen sprechen schon von einer globalen demokratischen Rezession.



Besonders schlecht wird die Demokratie in Großbritannien, Brasilien, Mexiko und den USA bewertet, zufrieden sind die Menschen dagegen in Dänemark, der Schweiz, Norwegen und in den Niederlanden. Deutschland liegt im Mittelfeld.