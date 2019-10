Hunderte Besitzer von Rottweiler-Hunden aus ganz Deutschland haben gegen Einschränkungen in der Hundehaltung protestiert.

An einer Demo in Rottweil in Baden-Württemberg nahmen laut Organisator mehr als 400 Menschen teil. Außerdem gab es den Angaben nach über 5000 Zuschauer. Die Teilnehmenden kritisieren vor allem die sogenannten Rasselisten. Die benennen Hunde, die als gefährlich eingestuft werden, und deren Besitzer bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Sie unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Einige Regionen werten auch Rottweiler als besonders aggressiv und damit als Kampfhunde.

Organisator Sven Keller erklärte, kein Hund komme gefährlich auf die Welt. Er fordert, dass die Listen abgeschafft werden. Stattdessen sollten Hundehalter seiner Ansicht nach lieber einen Nachweis erbringen müssen, dass sie in der Lage sind, die Tiere zu erziehen.