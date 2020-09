In Belarus sind Sicherheitskräfte gegen Studierende vorgegangen, die gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert haben.

Nachrichtenagenturen und ein Menschenrechtszentrum berichten von dutzenden Festnahmen. Auf Videos sei zu sehen, wie Uniformierte Demonstrierende verfolgen und in Busse zerren. In Belarus hat gestern das neue Semester begonnen: Viele Studierende haben beschlossen, sich am Streik der Opposition zu beteiligen. Auch Angestellte von Industriebetrieben und staatlichen Unternehmen sind nicht zur Arbeit gegangen. Wie viele Menschen sich insgesamt am Streik beteiligt haben, ist noch unklar.

Die Vereinten Nationen fordern belarussische Behörden auf, Misshandlungen durch Sicherheitskräfte zu stoppen. Laut Uno gibt es hunderte Berichte von Oppositionellen über Folter und auch sexuelle Gewalt gegen Frauen.