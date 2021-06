Die Pyramiden in Ägypten, die Kathedrale von Notre Dame in Paris oder das Parthenon in Athen - alles historisch bedeutende Bauwerke, die ein Problem haben: Sie sind aus Kalkstein gebaut.

Und Kalkstein ist ein sehr weiches Material, an dem zum einen der Zahn der Zeit nagt und dem zum anderen Luftverschmutzung und Klimawandel zusetzen. Denn dadurch können sich zum Beispiel neue, schädliche Mikroorganismen aus wärmeren Gebieten im Gestein ansiedeln. In der Vergangenheit wurde versucht, den Kalkstein mit chemischen Verfahren zu schützen, aber die haben auch Nachteile. Deshalb arbeiten unter anderem Forschende der spanischen Uni von Granada an einer umweltfreundlichen Lösung. Mehrere Medien berichten, dass die Forschenden dafür bestimmte Bakterien im Gestein nutzen, die natürliche Schutzschichten aus Kalziumcarbonat erzeugen - eine Art weißlicher Film auf den Oberflächen. Dieser Prozess wird bakterielle Karbonatogenese genannt. Die Methode ist zwar schon länger bekannt, aber in der Denkmalpflege noch nicht so akzeptiert.