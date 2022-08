Das geht aus Satellitendaten hervor, die ein internationales Forschungsteam ausgewertet hat. Es handelt sich um Aufnahmen durch ein Spektrometer, mit denen sich die Zusammensetzung der Luft auf den Bildern auswerten lässt.



Bis zu 50 Prozent mehr Methan ausgestoßen



Die Aufnahmen von Deponien in Indien, Pakistan und Argentinien zeigen, dass dort teilweise bis zu 50 Prozent mehr Methan ausgestoßen wird als bisher angenommen. Für die Bekämpfung des Klimawandels ist das bedeutsam, weil Methan für ein Viertel der Erderhitzung verantwortlich gemacht wird und weil Müllkippen zu den größten Methan-Produzenten der Welt gehören. Das Gas entsteht durch das Verrotten der Abfälle.



In der EU wurde der Methan-Ausstoß von Deponien in den vergangenen Jahren deutlich reduziert, zum Beispiel indem weniger organische Abfälle dort landen. In den Entwicklungsländern gehen Experten aber davon aus, dass die Deponien bis 2050 weiter wachsen werden - und damit wahrscheinlich auch ihre Mehtan-Emissionen.