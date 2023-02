Dass Luftverschmutzung ungesund ist und zum Beispiel die Lungen schädigt, ist schon länger bekannt.

Forschende haben jetzt in Großbritannien den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Depressionen sowie Angststörungen untersucht. Sie kommen zu dem Schluss, dass schon relativ geringe Feinstaubbelastungen zu mehr Depressionen führen.



Für die Studie haben sie Daten zu Gesundheit, Wohnort und Feinstaubbelastung von mehr als 300.000 Erwachsenen über einen Zeitraum von 11 Jahren ausgewertet. Stieg der Feinstaubgehalt, stiegen auch die Fälle von Depressionen.



Die Forschenden raten deshalb, die Grenzwerte für Feinstaubbelastung weiter runterzusetzen. In Großbritannien hat die Regierung erst vor kurzem eine neue Richtlinie beschlossen. Demnach kann der Feinstaubgehalt in der Luft mehr als doppelt so hoch sein wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen.