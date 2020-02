Ein Forschungsprojekt unter der Leitung eines Wissenschaftsteams der US-Uni Stanford sucht nach Möglichkeiten, Patienten mit einer Depression passgenauer zu therapieren. Im Fachmagazin Nature Biotechnology beschreiben sie, dass sie mit dem Auslesen von Hirnwellen Erfolg hatten. Per EEG haben sie die Hirnströme von mehr als 300 Patienten mithilfe einer KI analysiert. Diese kann voraussagen, welche Patienten am ehesten auf das Antidepressivum Sertralin ansprechen werden. Den Forschenden zufolge war es so möglich, die passenden Patienten für die passende Behandlung herauszufiltern.

Meist dauert es bis Depressionspatienten die richtige Therapie bekommen: Nach der Diagnose wird oft ein Antidepressivum verschrieben. Wenn das nicht wirkt kommt das nächste - dazwischen liegen oft Wochen und Monate. Das liegt den Forschenden zufolge auch daran, dass Depressionen je nach Patient individuell ausgeprägt sind - das schlägt sich aber nicht in Diagnose und Therapie nieder. Allein in Deutschland leiden etwa acht Prozent der Menschen an einer Depression - das sind mehr als fünf Millionen Menschen.