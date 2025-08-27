Psychotherapie verändert das Gehirn - das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Unis Halle-Wittenberg und Münster.

Das Team hat die Gehirne von 30 Patientinnen und Patienten mit einer akuten Depression untersucht - und zwar vor und nach einer Einheit von 20 Sitzungen einer Verhaltenstherapie. Knapp zwei Drittel der Patienten ging es nach der Therapie deutlich besser. MRT-Aufnahmen zeigten auch konkrete anatomische Veränderungen: nämlich, dass das Volumen grauer Hirnmasse an bestimmten Stellen deutlich zugenommen hatte. Die Forschenden sehen hier einen klaren Zusammenhang mit den Symptomen: Bei Personen, die einen größeren Zuwachs an grauer Hirnmasse hatten, gingen auch die Gefühlsstörungen stärker zurück.

Die Forschenden sagen, dass solche Effekte jetzt zum ersten Mal im Zusammenhang mit Verhaltenstherapie klar nachgewiesen worden sind. Veränderungen des Gehirns waren vorher schon in Studien zu Medikamenten beobachtet worden.

