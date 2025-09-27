Limos mit viel Zucker sind schlecht für die Gesundheit.

Offenbar auch für die psychische - das legen immer mehr Forschungsarbeiten nahe. Weitere Hinweise auf einen Zusammenhang liefert jetzt eine Studie Fachmagazin Jama Psychiatry. Dafür wurden Daten aus einer Langzeitstudie mit rund 900 Erwachsenen ausgewertet. Wer viel zuckerhaltige Limos trank, hatte mit höherer Wahrscheinlichkeit auch eine Depression - vor allem Frauen. Bei ihnen war die Wahrscheinlichkeit um 17 Prozent erhöht und die Symptome waren schwerer.



Im Darm hatten Frauen mit hohem Limo-Konsum eine deutlich erhöhte Zahl bestimmter Bakterien. Frühere Studien haben schon gezeigt, dass genau diese Bakterien oft im Darm von Menschen vorkommen, die eine Depression haben.



Limos enthalten neben Zucker auch viele Zusatzstoffe. Diese Kombi stört das Mikrobiom im Darm. Tierversuche haben schon gezeigt, dass es dann schneller zu Entzündungsprozessen in den Nerven kommen kann - und depressivem Verhalten.