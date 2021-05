Was bei uns das Gendersternchen ist, sind im Französischen zwei Punkte. Aber an der Schule dort darf nicht schriftlich gegendert werden.

Als Begründung nannte der Bildungsminister, dass die geschlechtsneutrale Schrift nicht zu den Regeln in den Lehrplänen passe. Die in Frankreich verwendeten Pünktchenwörter behinderten das Lesen. Berufe und andere Funktionen sollen aber in der weiblichen Form genannt werden, wenn sie von Frauen ausgeübt werden. Die französische Bildungsgewerkschaft warf dem Bildungsminister vor, der „pädagogischen Gemeinschaft seine eigene Rückständigkeit aufzuzwingen“.

Ziel der gendergerechten Sprache ist es, alle Geschlechter in gesprochener und geschriebener Sprache gleichzustellen. Während im Deutschen dafür oft ein Sternchen genutzt wird, wie zum Beispiel bei „Politiker*innen“, werden im Französischen mit Pünktchen versehene Begriffe benutzt, wie „député.e.s“ (Parlamentarier*innen) oder „électeur.rice.s“ (Wähler*innen).