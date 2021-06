Normalerweise kümmern sich Tiere bevorzugt um den eigenen Nachwuchs. Nicht so bei Mangusten.

Das haben Forschenden der britischen Universitäten Exeter und Roehampton in einer Studie rausgefunden. Mangusten in einer Gruppe bekommen ihre Babys demnach alle in derselben Nacht. Dadurch wissen die Mütter nicht, welches der vielen Kinder ihres ist und welches von einer anderen Manguste. Laut den Forschenden hat das zur Folge, dass sich ALLE Mütter um ALLE Jungen kümmern.

Für ihre Studie hat das Wissenschaftsteam sieben wild lebende Mangustengruppen in Uganda untersucht. Der Hälfte der schwangeren Weibchen in jeder Gruppe gab es zusätzliches Futter. Dadurch hatten einige Jungen ein deutlich höheres Geburtsgewicht. Deren Mütter aber kümmerten sich dann besonders um die weniger gut genährten Kinder anderer Weibchen - mit dem Ergebnis, dass sich das Gewicht des Nachwuchses schnell anpasste.

Nach Ansicht der Forschenden wird so eine gerechteren Verteilung der Ressourcen und im Endeffekt eine gerechtere Gesellschaft erreicht. Diese Methode führe zu einem besseren Überleben der Mangusten. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht worden.