Die japanische Zeitung Asahi Shimbun berichtet, dass ein ukrainischer Verlag den Comic mit dem Titel "Der Geist von Kiew" veröffentlicht hat. Darin geht es um einen fiktiven Luftwaffenpiloten in der Ukraine, der nach der russischen Invasion feindliche Kampfflugzeuge abschießt.

Laut der Zeitung ist der Verlag auf das Manga eines japanischen Hobby-Karikaturisten aufmerksam geworden, weil so viele Nutzer in sozialen Medien darüber geschrieben haben. Der Verlagsschef habe dann den ukrainischen Botschafter in Japan kontaktiert und der habe den Kontakt zu dem Comiczeichner hergestellt. Die ukrainische Erstausgabe hat eine Auflage von 25.000. Der Verlag hofft, dass es 100.000 werden. Das wäre für die Ukraine ein Rekord.