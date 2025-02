Vor der Bundestagswahl am Sonntag sind im Netz Videos rumgegangen - über angebliche Manipulationen von Stimmzetteln.

Die deutschen Sicherheitsbehörden werten die Videos als Teil einer russischen Kampagne mit falschen Informationen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagt, dass die Verbreitungswege der Videos einem schon bekannten russischen Vorgehen ähnlich sind. Es geht um zwei Fake-Videos, in denen behauptet wird, die AfD werde bei der Bundestagswahl benachteiligt. In einem der Videos ist ein gefälschter Wahlzettel zu sehen, auf dem die AfD fehlt. In einem anderen werden Stimmzettel geschreddert, auf denen die AfD gewählt wurde.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte vor Desinformation aus Russland gewarnt.