Kleiner Grenzverkehr für Ökostrom

Wenn Bewohner einer Grenzregion mal kurz zum Einkaufen ins Nachbarland fahren, wird das gern "kleiner Grenzverkehr" genannt. Drei Provinzen in den Niederlanden wollen so etwas mit Deutschland jetzt auch für Ökostrom.

Der soll nicht länger nur über die großen Hochspannungsleitungen zwischen den beiden Ländern fließen, sondern auch direkt über die Ortsnetze. Mehrere niederländische Grenzprovinzen planen so etwas gerade - und haben dafür eine Genehmigung bei der Regierung in Den Haag beantragt.

Konkret geht es um drei Projekte deutscher und niederländischer Städte. So hat zum Beispiel Haren in Niedersachen schon ein Energiebündnis mit den Nachbarn in Emmen gegründet, um Solar- und Windstrom besser zu nutzen. Die Grenzorte Losser und Bad Bentheim wollen sogar einen gemeinsamen Energiepark bauen.