Das Unternehmen hat Berichte vom Wochenende über ein neues Pünktlichkeitssystem zurückgewiesen. Danach sollte ein ICE künftig auch mit 15 Minuten Verspätung noch als pünktlich gelten. Dazu heißt es von der Bahn, das sei vielmehr eine mögliche Ergänzung der Statistik durch einen zusätzlichen Wert.

Züge gelten weiterhin ab sechs Minuten als verspätet. Die 15-Minuten-Grenze soll möglicherweise für einen neuen Wert gelten, die Pünktlichkeit der gesamten Reise. Die Bahn will demnach auch erheben, ob und wieviel verspätet der einzelne Fahrgast am Endbahnhof seiner Reise ankommt. Die Bahn steht zurzeit wegen der vielen Verspätungen in der Kritik. Letztes Jahr war jeder vierte Fernzug zu spät.