Die Deutsche Bahn will offenbar ein neues System einführen, um von mehr Pünktlichkeit berichten zu können.

Wie die Bild am Sonntag schreibt, soll es noch als pünktlich gelten, wenn Reisende bis zu 15 Minuten verspätet an ihr Ziel kommen. Solche Grenzen gibt es schon im Flug- und Fernbusverkehr. Zurzeit gelten Züge ab sechs Minuten als verspätet. Diese Messung soll auch erhalten bleiben, dazu kommt aber die Auswertung für die einzelnen Reisenden in ICEs und ICs.

Das neue System soll schon ab morgen gelten. Ein Bahn-Sprecher äußerte sich zunächst nicht dazu und verwies auf eine für morgen geplante Mitteilung.

Kritik wegen viel Verspätungen

Mit der neuen Zeitmessung will die Bahn laut dem Bericht zeigen, dass mehr als 80 Prozent der Reisenden ihr Ziel nicht später als 15 Minuten erreichen.

Die Bahn steht zurzeit wegen der vielen Verspätungen in der Kritik. Letztes Jahr war jeder vierte Fernzug zu spät.

Verkehrspolitiker von SPD und FDP kritisierten die Umstellung bei der Messung. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger betonte, die Bahn habe unbestreitbar ein Pünktlichkeitsproblem. Nur durch Statistik werde kein Zug pünktlicher, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, sprach von einer "politischen Kapitulationserklärung" und einer "dreisten statistischen Trickserei".