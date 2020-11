Auch bei der Bahn wollen Bund und Länder die Corona-Regeln offenbar verschärfen.

Mehrere Medien berichten, dass in Fernzügen bald nur noch jeder zweite Platz besetzt werden soll. Damit soll der Abstand zwischen den Reisenden größer werden. Geplant sind offenbar nur noch Plätze am Fenster und nicht mehr am Gang.

In den Sechserabteilen sollen den Angaben zufolge nur noch zwei Sitzplätze zur Verfügung stehen. Wer zum Beispiel als Familie reist, soll weiter auch nebeneinander sitzen können.

Die zweite Corona-Welle verschärft die wirtschaftlichen Probleme bei der Deutschen Bahn offenbar stark.

Bahn erwartet Rekordverlust

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass der Bahn-Konzern in diesem Jahr auf einen Rekordverlust von 5,6 Milliarden Euro zu steuert. Aktuell seien die Fernzüge im Schnitt nur zu 20 Prozent ausgelastet, die Regionalzüge zu etwas mehr als 50 Prozent. Die Zeitung beruft sich auf Unterlagen für die Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn.

Im ersten Halbjahr hatte die Bahn 3,7 Milliarden Euro Minus gemacht. Um die Verluste auszugleichen, hat die Bundesregierung der Bahn schon im Juni gesagt, dass sie fünf Milliarden Euro extra bekommt.