Nach einem Bericht der Bild am Sonntag hat der Konzern schon zehn Millionen solcher Masken bestellt. Es wird damit gerechnet, dass die Bahn allein für ihre Mitarbeiter 80.000 FFP2-Masken pro Tag benötigen würde. Bis jetzt gilt in den Zügen nur die Pflicht, eine Stoffmaske zu tragen oder einen Schal über Mund und Nase zu ziehen. Ab morgen schreibt allerdings Bayern FFP2-Masken unter anderem in Bussen und Bahnen vor. Möglicherweise könnte das auch Thema bei der Konferenz über neue Corona-Regeln am Dienstag werden.

Für die Bahn könnte eine neue Maskenpflicht teuer werden. Neben Millionenkosten für die Masken selbst würden auch die Mitarbeiter eine "Erschwerniszulage" beim Gehalt bekommen.