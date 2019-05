Nach Angaben des Unternehmens ist in den letzten Jahren schon ein Großteil der maroden Eisenbahnbrücken saniert worden. Bis Ende 2018 wurden demnach 770 Bauwerke erneuert, rund 100 sollen noch bis Ende dieses Jahres folgen.

Insgesamt betreibt die Bahn rund 25.000 Brücken in Deutschland, von denen gut ein Drittel mehr als 100 Jahre alt ist. Zurzeit laufen umfangreiche Sanierungen an der Infrastruktur, auch an Gleisen. Dafür gibt die Bahn nach eigenen Angaben 28 Milliarden Euro aus.