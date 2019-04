Die Deutsche Bahn will Milliarden in die Digitalisierung investieren. Das soll für weniger Verspätungen im Zugverkehr sorgen.

Im digitalen Schienennetz muss sich die Bahn nicht mehr auf analoge Signale verlassen - Züge werden stattdessen mit Funk und Sensoren geleitet. Sie könnten so in einem dichteren Takt geplant werden, insgesamt könnten also mehr Züge auf den Strecken unterwegs sein. Laut Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla ist es möglich, dass das Schienensystem bis zu einem Drittel zusätzliche Kapazität bekommt.

Eine Strecke ist schon weitgehend digitalisiert - und zwar die zwischen Berlin und München. Pofalla zufolge sind hier 80 Prozent der Fernzüge pünktlich. Um die Digitalisierung voranzutreiben, will die Bahn eine eigene Digitalgesellschaft gründen.