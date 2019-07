In Großbritannien machen gerade zwei Schneider einer Nobelmarke unfreiwillig Schlagzeilen.

Sie waren in London fotografiert worden, auf dem Rückweg von der Niederlassung der Deutschen Bank. Wie unter anderem der britische Guardian berichtet, hatten sie im Geldhaus gerade Manager mit teuren Anzügen ausgestattet - am gleichen Tag, an dem die Deutsche Bank Massenentlassungen angekündigt hatte. Einen Anzug der Luxusschneiderei gibt es nicht unter 1500 Pfund.

Inzwischen hat sich der Gründer der Schneiderei geäußert. Er sagte der Internetseite Financial News, das Timing sei ungünstig gewesen. In ersten Berichten waren die beiden Schneider auf den Pressefotos noch selbst für entlassene Bank-Mitarbeiter gehalten worden. Bei der Deutschen Bank sollen in den kommenden Jahren insgesamt 18.000 Stellen gestrichen werden.