In Deutschland setzen laut einer Studie etwa zehn Prozent der Industrieunternehmen Künstliche Intelligenz ein.

Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft hat ergeben, dass in manchen Fabriken Roboter eigenständig arbeiten, ihr Wissen an andere Maschinen weitergeben und bei Fehlern automatisch in die Produktion eingreifen. Mit der Technologie könnten Unternehmen ihre Abläufe effizienter, günstiger und besser gestalten.

70 Prozent der befragten Unternehmen arbeiten aber nicht mit KI und haben das auch nicht vor. Für 19 Prozent der Firmen ist Künstliche Intelligenz immerhin in Planung. Für den eigenen Betrieb bewerten Unternehmen KI laut der Studie eher als Risiko - für ganz Deutschland oder weltweit dagegen als Chance. Das zeige, dass viele Unternehmen trotz des Potenzials Berührungsängste mit KI hätten, sagte die Studienautorin und IW-Digitalisierungsexpertin Vera Demary.

Insgesamt hat das IW fast 700 Unternehmen aus Industrie und industrienahen Dienstleistungen befragt.