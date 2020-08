Unser Abwasser zeigt, ob Menschen in einer Region mit dem Coronavirus infiziert sind. Weil die Viren dann auch im Abwasser zu finden sind.

Forschende der Goethe-Uni Frankfurt und der RWTH Aachen haben eine Methode entwickelt, um die Viren nachzuweisen. Infizierte Menschen geben die Viren über Fäkalien ab. Die Forschenden schreiben, dass sie mit ihrer Methode am Abwasser ungefähr ablesen können, wie viele Menschen in einer Region Sars-CoV-2 im Körper haben. In einer Region mit vielen Corona-Fällen fanden sie auch viele Viren im Abwasser, in einer Region mit weniger Fällen entsprechend weniger Viren.