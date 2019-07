Das berichtet die Zeitung Die Welt. Demnach gab es letztes Jahr fast 230.000 Inlandsflüge der Ministeriums-Beschäftigten. Die Zahl kommt vom Innenministerium, das diese Dienstreisen erfasst. Die meisten Flüge kamen beim Verteidigungsministerium zusammen - da gab es mehr als 1000 Inlandsflüge pro Monat. Die vielen Reisen kommen auch dadurch zustande, dass die Ministerien seit der Wiedervereinigung zwei Sitze haben: einen in Berlin und einen in Bonn. Der Umweltausschuss im Bundestag hat vor, in Zukunft mehr mit Videokonferenzen zu arbeiten, um die Zahl der Flüge zwischen Bonn und Berlin zu senken.

Inlandsflüge sind wegen ihrer schlechten Klimabilanz umstritten. Laut Statistischem Bundesamt haben letztes Jahr 23,5 Millionen Menschen für eine Inlandsreise den Flieger genommen.