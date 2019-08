Das hat das Verwaltungsgericht Cottbus entschieden. Hintergrund ist eine Klage der Deutschen Umwelthilfe und der Grünen Liga. Es geht um eine Umweltverträglichkeitsprüfung des Tagebaus für die Moor- und Naturschutzgebiete in der Umgebung. Der Tagebau-Betreiber Leag hatte dafür eine Fristverlängerung beantragt, sie vom Gericht aber nicht bekommen. Die Umwelthilfe wertet die Entscheidung als Erfolg für den Umweltschutz - und als Quittung für den Betreiber, dem sie jahrelange Versäumnisse im Umgang mit dem europäischen Naturschutzrecht vorwirft.

Im Tagebau Jänschwalde in der Nähe von Cottbus arbeiten etwa 700 Leute. Der Betreiber will sie jetzt an anderen Standorten einsetzen. Er sagt, dass Kurzarbeit derzeit kein Thema sei; man rechne mit maximal drei Monaten Stillstand. Die Gewerkschaft sieht trotzdem Jobs in Gefahr.

Die parteilose Bürgermeisterin vom benachbarten Spremberg, Christine Herntier, nennt den Stopp für Jänschwalde einen "Supergau". Sie warnt, das könnte auch Einfluss auf die Brandenburg-Wahl am Sonntag haben.