Die deutsche Botschaft in Prag in Tschechien arbeitet ihre Rolle während der deutschen Wende vor 30 Jahren auf eine ganz eigene Weise auf.

Sie sucht den Besitzer eines Koffers, der vor 30 Jahren dort zurückgelassen wurde. Der Koffer war dort wohl im Trubel der Ereignisse zurückgelassen worden - als der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher tausenden DDR-Bürgern verkündete, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen dürfen. Vorher waren sie über die Zäune der deutschen Botschaft in Prag geklettert und hatten im Garten vor dem Gebäude campiert.

Den Koffer hatte eine Frau aus Prag jahrelang in ihrem Keller gehabt. Sie hatte den DDR-Flüchtlingen damals geholfen. Sie brachte ihnen ihr Gepäck in die Botschaft, das die Flüchtlinge vorher in Bahnhofsschließfächern zurückgelassen hatten - um auf dem Weg zur Botschaft nicht erkannt zu werden.



Der Besitzer des rot-karierten Koffers war dann allerdings schon weg, als die Pragerin ihn an den Zaun brachte. Die deutsche Botschaft hofft, ihn nach 30 Jahren zu finden.