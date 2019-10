In Deutschland sinkt die Lebenserwartung durch Armut, Arbeitslosigkeit und ein niedriges Bildungsniveau.

Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung herausgefunden. Für ihre Studie haben sie Datensätze von über 25 Millionen Rentenversicherten ausgewertet. Die Menschen waren zwischen 30 und 59 Jahre alt.

Das Ergebnis: In dieser Altersgruppe ist das Risiko zu sterben bei Arbeitslosen doppelt so hoch wie bei Menschen mit Arbeit. Auch das Einkommen hat einen großen Einfluss: Das Sterberisiko von Geringverdienern liegt laut der Studie um 150 Prozent über dem Risiko der Menschen in den oberen Einkommensgruppen.

Bei Frauen spielt die Armut eine weniger entscheidende Rolle als bei Männern. Aber Arbeitslosigkeit und schlechte Bildung senken auch bei ihnen die Lebenserwartung.