In den heutigen Grenzen von Deutschland leben mittlerweile viermal so viele Menschen wie noch vor 200 Jahren.

Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, das die historische Entwicklung untersucht hat.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten nur knapp 20 Millionen Menschen auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Jetzt sind es mehr als 83 Millionen. Dabei gibt es große regionale Unterschiede.

Großes Wachstum im Westen, im Norden weniger

Besonders stark ist die Bevölkerung im Westen gewachsen, in den heutigen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Dort hat sie sich sogar etwa versechsfacht. Am geringsten ist das Wachstum in Norddeutschland gewesen. Für große Veränderungen sorgte auch der Mauerfall, der zu einem weiteren Rückgang im Osten führte.