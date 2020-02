Seit Herbst sind mehr als 79.000 Fälle gemeldet worden, die auch durch Laboruntersuchungen bestätigt sind. Fast die Hälfte der Meldungen trudelte in den letzten zwei Wochen ein. Das meldet das Robert-Koch-Institut in Berlin. Es ist in Deutschland für Infektionskrankheiten zuständig.

Von den mehr als 79.000 Fällen wurden etwa 13.000 im Krankenhaus behandelt. Bislang sind 130 Menschen in diesem Winter nachweislich an der Grippe gestorben. Das sind vergleichsweise eher wenige. Am Ende einer heftigen Grippesaison rechnen Fachleute üblicherweise in Deutschland mit mehreren zehntausend Grippetoten. Allerdings werden auch längst nicht alle Grippefälle und Grippetote tatsächlich gemeldet. Ausbrüche mit mehreren Erkrankten gibt's vor allem in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern.

Die echte Grippe kann übertragen werden sowohl durch Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen, als auch über verunreinigte Gegenstände. Häufiges und gründliches Händewaschen gilt als besonders hilfreich, um Ansteckungen zu vermeiden.