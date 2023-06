Gut 28 Prozent aller Studierenden in Deutschland wohnen während ihrer akademischen Ausbildung weiter bei den Eltern. Das sind drei Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren.

Pandemie, Wohnungsnot und Flexibilität

Die Sozialforschenden vom Centrum für Hochschulentwicklung von Bertelsmann sagen, dass das vermehrte Zuhausewohnen auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel dass Mieten erheblich teurer geworden sind und insgesamt weniger Wohnungen zur Verfügung stehen. Und auch, dass es inzwischen einfacher ist, mit Verkehrsmitteln Hochschulen zu erreichen, dass es insgesamt mehr Hochschulen gibt und damit mehr Studienangebote, auch digital.

Am häufigsten leben Studierende übrigens im Saarland weiter bei den Eltern, am seltensten in Mecklenburg-Vorpommern. Und in Thüringen gibt's die höchste WG-Quote.