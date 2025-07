Doch für die Natur hat es Folgen, wenn immer mehr Boote unterwegs sind. Davor warnen Forschende der Uni Konstanz und vom brandenburgischen Landesumweltamt, nachdem sie sich die Lage in mehreren deutschen Seenlandschaften angeschaut haben. Denn vor allem die Wellen stören die Tiere und Pflanzen in der Flachwasserzone am Ufer. Deshalb empfehlen die Fachleute Tempolimits und Größenlimits bei den Schiffen - weil kleinere und langsamere Schiffe nicht so starke Wellen produzieren. Das wäre vor allem wichtig vor und in besonders schützenswerten Uferbereichen.

Das Wellen-Problem ist auch nochmal größer bei niedrigem Wasserstand, weil dann weitere Ufer-Bereiche betroffen sind. Und weil Niedrigwasserphasen tendenziell häufiger werden, sollten wir da stärker drauf achten, sagen die Fachleute.