Immer älter Eltern

Junge Eltern in Deutschland waren letztes Jahr bei der Geburt ihres Kindes durchschnittlich deutlich älter als noch Anfang der 1990er Jahre.

Das meldet das Statistische Bundesamt. Mütter waren demnach im Durchschnitt 31,5 Jahre alt - rund dreieinhalb Jahre älter als noch 1991. Bei Vätern stieg das Durchschnittsalter auch, sie waren bei der Geburt ihres Kindes rund 34,5 Jahre alt.

Die Väter in Deutschland gehören damit innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf ihr Alter zum oberen Drittel. Innerhalb Deutschlands sind die Eltern durchschnittlich in Sachsen-Anhalt am jüngsten und in Hamburg am ältesten gewesen.

Die Zahlen beziehen sich übrigens auf neugeborene Kinder generell - und nicht unbedingt nur auf Erstgeburten.