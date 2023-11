Etwa jedes achte Unternehmen in Deutschland setzt schon Künstliche Intelligenz ein.

Das Statistische Bundesamt hat 80 Tausend Unternehmen befragt und herausgefunden, dass KI in großen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten deutlich mehr genutzt wird, als in kleinen und mittleren Betrieben. In mehr als jedem dritten Großbetrieb wird KI schon angewendet. In kleineren Firmen mit unter 50 Beschäftigten liegt der Anteil nur bei zehn Prozent.

Die Unternehmen, die KI nicht benutzen, wurden nach den Gründen gefragt. Hauptgrund war demnach: Fehlendes Wissen über die neue Technik. Jedes zweite Unternehmen sagt auch, dass KI mit ihren Geräten und mit ihrer Software gar nicht funktionieren würde. Außerdem sagte etwa die Hälfte der Unternehmen, die KI nicht nutzen, dass sie das unter anderem aus ethischen Gründen nicht tun.