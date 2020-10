Umweltschützende fordern ein Ende von Uran-Transporten aus Deutschland nach Russland.

Konkret geht es um einen Transport mit abgereichertem Uran aus Gronau in Nordrhein-Westfalen. Der ist gerade auf dem Weg nach Nowouralsk, wo eine von vier russischen Urananreicherungsanlagen steht. Nach offiziellen russischen Angaben werden die Lieferungen aus Deutschland als Rohstoff für Uranprodukte genutzt, die dann ins Ausland verkauft würden - deswegen ist der Export nach deutschen Regeln auch nicht verboten. Umweltschutzgruppen wie die russische Organisation Ecodefense bezweifeln aber, dass der Stoff (Uranhexafluorid) in Russland wirklich aufgearbeitet wird. Sie werfen Deutschland vor, Russland als Atommülllager zu missbrauchen.

Ecodefense-Aktivist Wladimir Sliwjak sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Behälter mit den deutschen Uranrückständen würden im Freien gelagert. Damit drohten sie irgendwann zu rosten. In den 2000er Jahren hätten auch staatliche Berichte das Problem bestätigt; inzwischen seien sie aber nicht mehr für die Öffentlichkeit einsehbar.

Auch in Deutschland gibt es Kritik an den Lieferungen nach Russland. Grünenpolitikerin Sylvia Kotting-Uhl wirft der Bundesregierung Naivität vor. Die Regierung müsse sich offen die Frage stellen, was Russland mit dem deutschen Atommüll mache. Sie kritisiert, es sei nicht auszuschließen, dass der Stoff militärisch genutzt wird.