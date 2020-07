In Deutschland ist noch immer zu viel Nitrat im Grundwasser.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Bundesregierung, der alle vier Jahre Messungen vergleicht. In landwirtschaftlich genutzten Regionen lag demnach zwischen 2016 und 2018 jeder vierte Messwert über der Höchstmarke, die in der EU gilt. Damit hat sich die Situation in den letzten vier Jahren kaum verbessert.

Die Bundesregierung erklärte, die Nitratbelastung werde abnehmen, weil die Düngevorschriften verschärft worden seien. Diese Regeln waren erlassen worden, weil Deutschland sonst bis zu 850.000 Euro Strafe täglich an die EU hätte zahlen müssen.

Nitrat im Grundwasser ist unter anderem auf den Einsatz von Gülle auf den Feldern zurückzuführen. Auch andere Dünger können zu erhöhten Nitratwerten führen. Wenn Nitrat im Grundwasser ist, muss das Grundwasser aufwändiger gereinigt werden, um daraus Trinkwasser machen zu können. Außerdem kann das Ökosystem von Flüssen und Seen durcheinander gebracht werden.