Wie alt werden Männer und Frauen in Deutschland im Schnitt?

Bei dieser Frage gibt es teilweise noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland - auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Damals hatten Männer im Osten eine dreieinhalb Jahre kürzere Lebenserwartung als die im Westen. Bei Frauen betrug der Unterschied etwas mehr als zweieinhalb Jahre. Laut einer neuen statistischen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hat sich bei Frauen in Deutschland die Lebenserwartung angeglichen. Bei den Männern gibt es noch einen größeren Unterschied bei denen, die zwischen 1950 und 1970 geboren wurden, die die Wiedervereinigung also als berufstätige Erwachsene erlebt haben. In dieser Altersgruppe sterben im Osten Männer statistisch gesehen früher. Laut einem der Studienautoren spielt dabei ein gesteigerter Alkoholkonsum und Rauchen mit eine Rolle.

Ob sich die Lebenserwartung in Ost- und Westdeutschland weiter angleichen wird, ist laut den Forschenden fraglich. In Ostdeutschland sind mehr Menschen ohne Arbeit und sie verdienen teilweise weniger. Das könne tendenziell zu einem ungesünderen Lebensstil beitragen. Studien zeigten außerdem, dass junge Frauen in Ostdeutschland häufiger rauchten als Frauen in Westdeutschland. Die Ost-West-Unterschiede in der Lebenserwartung könnten deshalb in Zukunft sogar wieder zunehmen.