Deutschland lebt ab diesem Samstag wieder auf Pump - rein rechnerisch haben wir alle Ressourcen aufgebraucht, die eigentlich fürs ganze Jahr reichen sollten.

Diesen sogenannten Erdüberlastungstag berechnet das internationale Forschungsnetzwerk Global Footprint Network. Wenn alle Menschen auf der Welt so viele natürliche Rohstoffe verbrauchen und CO2 ausstoßen würden wie wir, wären die Ressourcen schon im Laufe des Frühjahres aufgebraucht. Oder anders ausgedrückt: Dann bräuchte die Menschheit fast drei Erden.

Die Umweltorganisation BUND sagt, dass der hohe Ressourcenverbrauch von Deutschland vor allem an den Emissionen im Verkehr liegt und im Bausektor. Dazu kommen die industrielle Tierhaltung und generell ein hoher Energiekonsum. Im Vergleich zu letztem Jahr hat sich Deutschland dabei nur leicht verbessert: Da hatten wir unsere Ressourcen fürs Jahr rechnerisch am 2. Mai aufgebraucht, also einen Tag früher.

Hier könnt Ihr euren eigenen ökologischen Fußabdruck ausrechnen.