Die deutsche Touri-Branche hat einen neuen Rekord aufgestellt.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass hier im ersten Halbjahr mehr als 220 Millionen Menschen übernachtet haben - in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen. Im Vergleich zur gleichen Zeit letztes Jahr wurde die Besucherzahl damit noch mal leicht getoppt. Die Zahl der Reisenden aus dem Ausland ist laut Statistikamt allerdings zurückgegangen. Die Besucherinnen und Besucher aus dem Inland haben das aber wieder rausgeholt.

2024 war für den Tourismus in Deutschland schon ein Rekordjahr. Wegen der Fußball-EM waren viele Menschen aus dem Ausland in die Bundesrepublik gereist.