In Deutschland werden immer mehr Fleischersatzprodukte hergestellt - tatsächlich vegetarisch ernähren sich aber nur knapp vier Prozent der Bevölkerung.

Etwa ein Prozent lebt vegan und verzichtet damit auch auf andere tierische Produkte wie Milch und Eier. Die Daten stammen aus dem Nationalen Ernährungsmonitoring des Max Rubner-Instituts. Mehr als 3000 Leute im Alter zwischen 18 und 80 Jahren wurden dafür befragt.

Die meisten gaben "Mischkost" an - essen also alles. In anderen repräsentativen Befragungen wurden in der Vergangenheit zum Teil deutlich höhere Werte für Vegetarismus und Veganismus ermittelt.