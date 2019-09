Wenn es um Frauen in Topjobs geht, ist Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten Entwicklungsland.

Laut einer Studie der Allbright-Stiftung ist der Frauenanteil in deutschen Vorständen im letzten Jahr zwar leicht gestiegen - auf knapp 15 Prozent - in vergleichbaren Ländern sieht die Quote der weiblichen Führungspositionen aber deutlich besser aus.

In den USA sind es zum Beispiel rund 28 Prozent, in Schweden und Großbritannien mehr als 22 und in Frankreich knapp 20 Prozent.

Die Studie wird am Montag, den 23. September 2019 veröffentlicht und ist dann hier abrufbar. Sie lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

Die deutsch-schwedische Allbright Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft ein.

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey nannte die Zahlen ernüchternd und forderte schärfere Gesetze, um schneller mehr Frauen in Führungsjobs zu bringen.