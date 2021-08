Feuersalamander, Zauneidechse oder Kreuzotter – auch in Deutschland gibt es viele heimische Amphibien- und Reptilien-Arten, aber inzwischen immer weniger.

Das Bundesamt für Naturschutz hat aktualisierte Rote Listen für diese Tiergruppen veröffentlicht und sagt: Etwa die Hälfte der Amphibienarten und zwei Drittel der Reptilien sind in ihrem Bestand gefährdet. Manche Arten stark - einige sind sogar vom Aussterben bedroht, zum Beispiel die Gelbbauch-Unke oder die Würfelnatter. Aber auch beim Laubfrosch und der Blindschleiche, also Arten, die eigentlich häufig vorkommen, hat es in den letzten 20 Jahren einen Schwund gegeben. Nur bei wenigen Arten konnten Schutzmaßnahmen erreichen, dass sich der Bestand zumindest stabilisiert.

Der Hauptgrund für den Rückgang ist laut den Rote-Liste-Fachleuten der Verlust des Lebensraums von Amphibien und Reptilien. Das trifft vor allem Arten, die eine spezielle und inzwischen seltene Umgebung zum Überleben brauchen, zum Beispiel Moore, naturbelassene Auen oder Sand-Heiden. Die Fachleute sagen, dass wir dringend eine andere Land- und Forstwirtschaft brauchen, die besser mit der Natur vereinbar ist.